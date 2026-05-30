Chiama i soccorsi dopo la tragedia in casa | Samanta Zironi trovata morta arrestato il marito

Da notizieaudaci.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un femminicidio si è verificato a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta con diverse ferite da arma da taglio nell’abitazione. Il marito, chiamati i soccorsi, è stato arrestato sul posto. La donna è stata dichiarata deceduta poco dopo l’intervento. La polizia ha avviato le indagini e sequestrato l’arma. La scena del crimine è stata ispezionata, e sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’omicidio.

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La donna sarebbe stata colpita con diverse coltellate nell’abitazione di Ferrara. Un nuovo femminicidio scuote l’Emilia-Romagna. Samanta Zironi, 50 anni, è stata trovata morta nella notte all’interno della sua abitazione nel quartiere Barco di Ferrara. Per il delitto è stato arrestato il marito, Vladimiro Lombardi, 52 anni. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato proprio l’uomo a contattare i soccorsi e le forze dell’ordine dopo quanto accaduto all’interno dell’appartamento di via Gatti Casazza. Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto, però, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Cosa è successo nell’appartamento di via Gatti Casazza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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