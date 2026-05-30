Chiama i soccorsi dopo la tragedia in casa | Samanta Zironi trovata morta arrestato il marito

Notizia in breve

Un femminicidio si è verificato a Ferrara, dove una donna è stata trovata morta con diverse ferite da arma da taglio nell’abitazione. Il marito, chiamati i soccorsi, è stato arrestato sul posto. La donna è stata dichiarata deceduta poco dopo l’intervento. La polizia ha avviato le indagini e sequestrato l’arma. La scena del crimine è stata ispezionata, e sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell’omicidio.