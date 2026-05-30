Una donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara nella notte. Il marito è stato arrestato sul posto. La polizia intervenuta ha condotto i rilievi e portato avanti le indagini. La scena si trovava in via Stefano Gatti Casazza. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento. La famiglia e le autorità stanno attendendo i risultati dell’autopsia. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla.

Una donna di 50 anni, Samanta Zironi, è stata ritrovata senza vita, nella notte, nella sua abitazione in via Stefano Gatti Casazza, a Ferrara. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio. Secondo le prime informzioni, sarebbe stato il marito della donna, Vladimiro Lombardi, 52 anni a chiamare il 122 dopo il femminicidio. Sul posto la polizia di Ferrara che ha arrestato l’uomo e lo ha trasferito in questura. In via Gatti Casazza sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Sono in corso i rilievi da parte della scientifica e le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ferrara, donna trovata morta in casa: arrestato il marito

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Morte violenta, donna trovata senza vita in casa: è giallo a Ostellato

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