Donna trovata morta in casa a Ferrara fermato il marito

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara nella notte. La Polizia ha fermato il marito come sospetto. I rilievi sono in corso e l’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori verifiche. La vittima aveva un’età non comunicata. La scena del crimine è stata sequestrata e sono stati ascoltati testimoni. La causa del decesso non è ancora nota. La famiglia della donna è stata informata.

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(Adnkronos) – Nella notte una donna è stata trovata morta in un’abitazione a Ferrara. Il marito è stato fermato dalla Polizia.   —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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