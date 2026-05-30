Donna trovata morta in casa a Ferrara fermato il marito

Notizia in breve

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara nella notte. La Polizia ha fermato il marito come sospetto. I rilievi sono in corso e l’autorità giudiziaria ha disposto ulteriori verifiche. La vittima aveva un’età non comunicata. La scena del crimine è stata sequestrata e sono stati ascoltati testimoni. La causa del decesso non è ancora nota. La famiglia della donna è stata informata.