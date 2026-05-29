La Regione anticipa l’ordinanza che vieta i lavori all’aperto quando fa troppo caldo

Notizia in breve

La Regione Toscana ha deciso di anticipare l’ordinanza estiva che vieta i lavori all’aperto durante le ore più calde. Fino al 31 agosto, nei giorni con temperature elevate, le attività saranno sospese dalle 12 in poi. La misura riguarda i lavoratori esposti a rischi di colpi di calore in ambienti esterni o a rischio. La decisione è stata presa prima del previsto, in previsione di ondate di caldo intenso.