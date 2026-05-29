La Regione anticipa l’ordinanza che vieta i lavori all’aperto quando fa troppo caldo
La Regione Toscana ha deciso di anticipare l’ordinanza estiva che vieta i lavori all’aperto durante le ore più calde. Fino al 31 agosto, nei giorni con temperature elevate, le attività saranno sospese dalle 12 in poi. La misura riguarda i lavoratori esposti a rischi di colpi di calore in ambienti esterni o a rischio. La decisione è stata presa prima del previsto, in previsione di ondate di caldo intenso.
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, anticipa l’ ordinanza estiva sul rischio di colpi di calore per i lavoratori costretti a lavorare all’aperto o in ambienti a rischio e vieta fino al 31 agosto nei giorni a rischio, dalle 12.30 alle 16, il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, qualora, nonostante le misure di prevenzione indicate dalla Regione il pericolo di stress termico permanga e comporti pericoli rilevanti per la salute del lavoratore. La misura era stata invocata poche ore prima della firma dai sindacati. Una nota dell’amministrazione regionale specifica che la responsabilità della scelta ricade sul datore di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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