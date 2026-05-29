Sabato si gioca a Parigi il match tra Arnaldi e Collignon per un passaggio agli ottavi di finale. Il confronto si terrà al Roland Garros e rappresenta un momento decisivo nel torneo. La partita si svolgerà il 30 maggio e sarà una sfida tra due tennisti con precedenti da analizzare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali statistiche o risultati recenti. La sfida tra i due atleti attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati di tennis.

Pronostico Arnaldi-Collignon al Roland Garros: l’analisi del match, i precedenti e il pronostico della gara che si giocherà sabato 30 maggio. Inutile negarlo: la prematura uscita di scena di Jannik Sinner ha scosso e non pcoo la terra rossa parigina, togliendo al torneo il suo interprete più atteso – nonché favorito indiscusso – e privando il pubblico italiano della sua punta di diamante. Eppure, la delusione ha presto lasciato il passo alla consapevolezza che il battaglione azzurro ancora in gara al Roland Garros sia perfettamente in grado di portare in alto il tricolore ancora per un po’. La giornata di sabato 20 maggio si preannuncia, infatti, come un vero e proprio snodo cruciale per il nostro tennis: saranno ben tre gli italiani a caccia di un pass per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sabato azzurro a Parigi: Arnaldi-Collignon per un posto negli ottavi

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