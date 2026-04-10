Oltre 50 alberi a rischio crollo via agli abbattimenti | Scelta dolorosa ma necessaria per l' incolumità dei cittadini

Sono stati avviati interventi di abbattimento di 55 alberi nel territorio comunale, dopo valutazioni di rischio e perizie tecniche condotte dagli uffici competenti. Gli alberi si trovano in quattro zone diverse e sono stati giudicati a rischio di crollo, rendendo necessari gli abbattimenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni sono state definite urgenti e controllate, considerate una scelta difficile ma indispensabile.

A seguito di perizie tecniche e valutazioni di rischio effettuate dagli uffici competenti, sono stati disposti interventi urgenti di abbattimento controllato per un totale di 55 alberi distribuiti in quattro zone del territorio comunale. Le operazioni si rendono necessarie per garantire la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Via agli abbattimenti degli alberi pericolanti. Mortandello: «Interventi a tutela dell’incolumità pubblica»Da lunedì prossimo, 26 gennaio, a Montegrotto Terme arriva in centro città il programma di abbattimenti di alberi classificati come "estremamente... Tra Izzo e Raffaella Fico è finita. L'annuncio: "Scelta dolorosa, ma necessaria"Attraverso un messaggio social Armando Izzo ha fatto chiarezza sulla relazione con Raffaella Fico. Temi più discussi: Via Tagliamento, finito il restyling arboreo. Messi a dimora oltre 100 tra ciliegi, ligustri, pruni e peri; Vento oltre i 60 chilometri orari in provincia di Pavia, alberi e tegole pericolanti; FOCUS CINITALIA Così il Paese contribuisce a un quarto dell'incremento globale di alberi; Gli studenti piantano nuovi alberi. Oltre 50 piante pericolanti da abbattereIn base al censimento effettuato con l’unione montana, risultano 50/60 fusti da abbattere. Si tratta di piante irrecuperabili, secche o pericolanti. L’incolumità pubblica è la priorità. Così abbiamo ... ilrestodelcarlino.it Piantati oltre 60 alberi «Potenziamo le aree verdi»Prosegue il programma di riqualificazione e potenziamento del verde pubblico di Rivanazzano. L'assessore comunale, Giuliano Giordano Barberis, spiega: «Stiamo portando a termine la seconda fase del ... laprovinciapavese.gelocal.it Blitz dei Nas in un locale della città: maxi sequestro di oltre 17mila bottiglie d’acqua – Cosa è successo Il materiale è stato rinvenuto in un magazzino non autorizzato - facebook.com facebook Hacker russi attaccano router privati e di aziende: oltre 5.000 utenti colpiti x.com