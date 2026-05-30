Triathlon il lusitano Vasco Vilaça vince ad Alghero Beffato il brasiliano Miguel Hidalgo

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il triathlon di Alghero si è concluso con la vittoria del portoghese Vasco Vilaça, che ha battuto il brasiliano Miguel Hidalgo. La gara, parte delle World Triathlon Championship Series 2026, si è svolta in Sardegna e ha visto Vilaça arrivare primo, mentre Hidalgo si è classificato secondo. La competizione ha coinvolto atleti di diversi paesi e si è svolta su un percorso che comprendeva nuoto, ciclismo e corsa.

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Si chiude la tappa di Alghero, in Sardegna, delle World Triathlon Championship Series 2026: nella gara individuale maschile, andata in scena su distanza olimpica, con 1500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa, con in palio i punti per il ranking olimpico, si impone il lusitano Vasco Vilaça, mentre in casa Italia il migliore è Euan De Nigro, 17°. La gara viene vinta dal lusitano Vasco Vilaça, che nell’ultimo giro di corsa stacca il brasiliano Miguel Hidalgo, vincitore lo scorso anno ad Alghero: il portoghese vince in 1:45:16, rifilando 19? al sudamericano, mentre sul gradino più basso del podio sale un altro lusitano, Ricardo Batista, terzo a 29?. 🔗 Leggi su Oasport.it

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