Triathlon il lusitano Vasco Vilaça vince ad Alghero Beffato il brasiliano Miguel Hidalgo

Notizia in breve

Il triathlon di Alghero si è concluso con la vittoria del portoghese Vasco Vilaça, che ha battuto il brasiliano Miguel Hidalgo. La gara, parte delle World Triathlon Championship Series 2026, si è svolta in Sardegna e ha visto Vilaça arrivare primo, mentre Hidalgo si è classificato secondo. La competizione ha coinvolto atleti di diversi paesi e si è svolta su un percorso che comprendeva nuoto, ciclismo e corsa.