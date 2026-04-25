? Cosa sapere Vasco Vilaca vince il triathlon World Series 2026 a Samarcanda con 1:43'33".. Nicola Azzano chiude quindicesimo mentre Alessio Crociani si ritira per un guasto meccanico.. A Samarcanda, in Uzbekistan, il portoghese Vasco Vilaca conquista la sua prima vittoria nel circuito principale delle World Series 2026 di triathlon, mentre Nicola Azzano si posiziona nella top 15 della prova olimpica. La competizione maschile disputata questo sabato 25 aprile ha lo svolgimento di una gara su distanza olimpica, articolata tra 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa. Il successo è andato al portoghese Vilaca, che ha registrato un tempo complessivo di 1:43’33”.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Triathlon a Samarcanda: trionfo di Vilaca e Azzano nella top 15

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