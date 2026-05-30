triathlon cassandre beaugrand vince ad alghero davanti a beth potter e lisa tertsch

Cassandre Beaugrand ha vinto la tappa di Alghero delle World Triathlon Championship Series 2026, sulla distanza olimpica di 1500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 di corsa. La francese ha concluso davanti a Beth Potter e Lisa Tertsch. La gara si è svolta in Sardegna, con Beaugrand che ha conquistato la vittoria in questa prova individuale.

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