In spiaggia ad Alghero simula autoerotismo davanti a una turista poi la colpisce al gluteo | denunciato

Un giovane è stato denunciato dopo aver simulato un atto autoerotico davanti a una turista in spiaggia ad Alghero e averla successivamente colpita al gluteo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e identificato il responsabile. La turista straniera ha presentato denuncia per molestie. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità, che hanno portato avanti le verifiche e adottato i provvedimenti previsti dalla legge.

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Un giovane è stato deferito per violenza sessuale per un episodio avvenuto nei giorni scorsi sul litorale di Alghero, dove una turista straniera è stata molestata mentre si trovava in spiaggia con la sorella. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di identificare il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni. I fatti: molestie in spiaggia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato qualche giorno fa presso una nota spiaggia del litorale algherese. La ricostruzione degli eventi è stata possibile grazie alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato P.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - In spiaggia ad Alghero simula autoerotismo davanti a una turista, poi la colpisce al gluteo: denunciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Torino, simula una rapina (con accoltellamento) per tenersi l'incasso: corriere denunciatoAvrebbe simulato una rapina (con accoltellamento) per tenersi l'incasso della giornata. Molesta turista tedesca con bimbo sul bus a Napoli poi colpisce i vigili: 4 agenti feriti in ospedaleUomo di 2 metri d'altezza molesta turista con bimbo sul bus 182 a Napoli, poi aggredisce gli agenti della Polizia Locale ferendone 4. Argomenti più discussi: Dalla spiaggia ai pannelli fonoassorbenti: nuova vita per la posidonia ad Alghero; Svaligiata l’auto di un turista ad Alghero, portati via zaini e computer. Incastrati gli autori del furto; Da oggi la posidonia si trasforma: l’impianto di Alghero è attivo; Il CIPSS dà nuova vita alla posidonia spiaggiata. Via al nuovo impianto per il trattamento ad Alghero-San Marco. AD ALGHERO AVVIATO IL NUOVO IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA POSIDONIA SPIAGGIATA ? ??????? ?? ??? ???????????? ?? ???????? ?? +?? ??? ??? ???? sassarioggi.it/cronaca/tratta… #alghero #sassarioggi x.com In spiaggia ad Alghero simula autoerotismo davanti a una turista, poi la colpisce al gluteo: denunciatoUn giovane è stato deferito per violenza sessuale per un episodio avvenuto nei giorni scorsi sul litorale di Alghero, dove una turista straniera è stata molestata mentre si trovava in spiaggia con la ... virgilio.it