Borghi | Milan a Napoli 5-4-1 con stille di 4-3-3 | scelta conservativa Servirebbe qualcosa di diverso

Durante la partita tra Napoli e Milan, il tecnico partenopeo ha optato per un modulo 5-4-1, mentre l’allenatore rossonero ha schierato una formazione con un 4-3-3 più conservativo. Il match si è concluso con una vittoria del Napoli per 1-0, giocata allo stadio 'Maradona'. Le scelte tattiche sono state evidenti nel modo in cui le squadre si sono disposte in campo durante l’incontro.

Lunedì sera allo stadio 'Diego Armando Maradona', il Napoli di Antonio Conte ha battuto per 1-0 il Milan di Massimiliano Allegri con una rete di Matteo Politano al 79', effettuando così il sorpasso in classifica ai danni dei rossoneri. Ora ci sono gli azzurri al secondo posto in Serie A con 65 punti, davanti al Diavolo che ne ha 63. Per il Milan si è trattato della seconda sconfitta consecutiva in trasferta in campionato dopo quella dello stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio. Per giunta per la seconda volta senza reti all'attivo. Allegri ha provato, al 'Maradona', a stupire un po' tutti, presentandosi con Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug titolari in attacco e cercando di variare un po' l'assetto tattico della sua squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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