Nella mattinata di venerdì 29 maggio è stata inaugurata una nuova palazzina “green” all’interno del polo scolastico Oberdan-Weil a Treviglio. La struttura è stata costruita con fondi Pnrr e risorse provinciali. La palazzina si trova nel complesso scolastico e rappresenta un investimento dedicato all’ampliamento delle strutture. La cerimonia di apertura ha coinvolto rappresentanti dell’ente e della comunità locale.

Treviglio. È stata inaugurata nella mattinata di venerdì 29 maggio, all’interno del comprensorio scolastico dell’ Oberdan-Weil, la nuova palazzina “green” realizzata dalla Provincia di Bergamo grazie ai fondi Pnrr e a risorse dell’ente. L’edificio, moderno e ad alta efficienza energetica, rientra nel più ampio piano di interventi sull’edilizia scolastica del polo trevigliese. La struttura ospita nuove aule e spazi didattici ed è stata progettata secondo gli standard Nzeb (Nearly Zero Energy Building), con soluzioni impiantistiche e costruttive finalizzate alla riduzione dei consumi energetici e all’autoproduzione. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti della Provincia, del Comune, tecnici, docenti e studenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Treviglio, inaugurata la nuova palazzina green nel polo scolastico Oberdan-Weil

Notizie e thread social correlati

Treviglio, inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-WeilÈ stato inaugurato a Treviglio il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil, realizzato dalla Provincia con fondi del Pnrr.

L’impresa Marradi ha compiuto 90 anni. Inaugurata la nuova sede in via OberdanL’impresa Marradi ha festeggiato 90 anni di attività nel settore delle onoranze funebri.

Argomenti più discussi: reviglio, inaugurata la nuova palazzina green nel polo scolastico Oberdan-Weil; Nuovo polo scolastico Oberdan e Weil: inaugurazione a Treviglio; Treviglio, inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil; Treviglio inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-Weil.

Treviglio, inaugurato il nuovo polo scolastico Oberdan-WeilTaglio del nastro nella mattinata di venerdì a Treviglio per il nuovo edificio del polo scolastico Oberdan-Weil, realizzato dalla Provincia di Bergamo nell’ambito degli interventi di edilizia ... ecodibergamo.it