L’impresa Marradi ha compiuto 90 anni Inaugurata la nuova sede in via Oberdan

L’impresa Marradi ha festeggiato 90 anni di attività nel settore delle onoranze funebri. Recentemente è stata inaugurata la nuova sede in via Oberdan, mantenendo il suo ruolo storico come azienda a gestione familiare di lunga data nella città di Empoli. La famiglia che gestisce l’attività ha mantenuto la continuità nel tempo, offrendo servizi in un settore delicato e di particolare rilevanza per la comunità.

Oltre novanta anni di attività in un servizio delicato come quello delle onoranze funebri, per un’impresa a gestione familiare che ha fatto la storia di Empoli. Il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore alle attività produttive Adolfo Bellucci hanno consegnato una targa alla Impresa Funebre Marradi di Empoli per i 90 anni di attività compiuti nel 2025. Un anniversario posticipato di un anno perché ha coinciso con l’apertura della nuova sede in via Oberdan a partire da lunedì 13 aprile. Un’attività iniziata da Alfredo Marradi, di professione falegname, che nel 1935 avviò la sua impresa in piazza del Popolo, prima nella realizzazione di coperchi funebri per poi specializzarsi nel settore delle onoranze, continuando di generazione in generazione fino agli attuali titolari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’impresa Marradi ha compiuto 90 anni. Inaugurata la nuova sede in via Oberdan Notizie correlate Inaugurata a Piumazzo la nuova sede AvisFinanziato con un investimento di 145mila euro dal Comune di Castelfranco Emilia, che è anche proprietario dell’immobile, l’intervento ha previsto la... Genga e Belvedere Ostrense in festa per una nuova centenaria: Rosa Pambianco ha compiuto 100 anniUn traguardo straordinario quello raggiunto da Rosa Pambianco in Lametti, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei... Una raccolta di contenuti Si parla di: L'Impresa Funebre Marradi supera i 90 anni di attività, una targa dell'amministrazione comunale; Marradi, Agri.comes premiata a Vinitaly con la Spiga d’Oro per il salame biologico. L'Impresa Funebre Marradi supera i 90 anni: una targa del Comune di EmpoliOltre 90 anni di attività in un servizio delicato come quello delle onoranze funebri, per un'impresa a gestione familiare che ha fatto la storia di ... gonews.it