Nella notte, alcuni cavalli sono scappati durante la parata del 2 giugno e sono stati avvistati che correvano lungo la strada Cristoforo Colombo. Le immagini mostrano animali in fuga, con alcuni che attraversavano la carreggiata mentre il traffico era ancora sospeso. Sul posto sono intervenuti i servizi veterinari e le forze dell'ordine per cercare di contenere la situazione e mettere in sicurezza i cavalli.

Immagini a dir poco sconcertanti quelle che arrivano dalla Capitale. Nella notte, un gruppo di cavalli radunati nell'area delle Terme di Caracalla, sono riusciti a scappare dai loro alloggi e hanno preso a galoppare per le strade di Roma, generando un certo sconcerto fra chi si trovava a transitare in via Cristoforo Colombo. Stando a quanto riferito, gli animali erano stati raggruppati in occasione della parata del Festa della Repubblica. D'un tratto si sarebbero imbizzarriti – secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati spaventati da alcuni fuochi d'artificio – e si sono dati alla fuga, riuscendo a evadere dal luogo in cui si trovavano alloggiati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cavalli in fuga dalla parata del 2 giugno: avvisati a galoppo sulla Cristoforo Colombo

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