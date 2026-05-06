Da Firenze a Genova ora si può raggiungere in aereo con un collegamento diretto che si rivolge sia ai turisti che a chi si sposta per motivi di lavoro. La nuova tratta è stata attivata il 6 maggio 2026 e consente di viaggiare tra le due città senza scali intermedi. La decisione di introdurre questa linea mira a facilitare gli spostamenti tra le due località e a offrire un’alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali.

Firenze, 6 maggio 2026 – Un collegamento diretto tra Firenze e Genova rivolto a turisti e a chi viaggia per lavoro. È una delle novità del progetto Airidea, il nuovo servizio di trasporto aereo regionale che punta a migliorare la mobilità tra città italiane oggi poco o per niente collegate tra loro. Le vendite dei biglietti sono già aperte e il primo volo decollerà l’8 giugno. La tratta Firenze-Genova sarà attiva con più frequenze settimanali: il giovedì con partenza da Genova alle 10.20 e arrivo a Firenze alle 11.10, e il venerdì con partenza alle 15 e arrivo alle 15.50. Il collegamento inverso partirà da Firenze alle 11.55 il giovedì e alle 16.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Firenze a Genova in aereo, arriva il collegamento diretto

Notizie correlate

Da Palermo ad Ancona: Volotea riattiva il collegamento direttoVolotea rafforza la propria offerta invernale da Palermo e annuncia il ritorno del collegamento diretto verso Ancona.

Dritto e Rovescio, Sara Kelany: "Immigrazione e crimine, il collegamento è diretto"A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare del tema...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Che casa puoi comprare con il tuo reddito: Firenze e Napoli più care di Milano e Roma, Genova conviene; Meno pubblicità alle fonti fossili in città: dopo Firenze, ci prova Genova. E l’opposizione insorge; Cdr Tgr Rai: Pronti alla mobilitazione se non ci sarà confronto sulle nuove sedi di Firenze, Genova e Venezia - FNSI; Politica fossile | Genova e Firenze inseguono divieti simbolici che non riducono le emissioni.

AIRIDEA aprirà le operazioni l’8 giugno da Genova(Teleborsa) - La compagnia aerea AIRIDEA, con base a Genova, ha annunciato l’inizio delle operazioni il prossimo 8 giugno con l’attivazione di una serie di collegamenti regionali per rendere più sempl ... finanza.repubblica.it

Il progetto richiama lo spirito di solidarietà degli "Angeli del Fango" e coinvolge la Nazionale, il liceo classico Michelangiolo, il Comune di Firenze e la BiblioteCaNova Isolotto - facebook.com facebook

Di Gennaro: "Se venisse Mourinho a Firenze, farei l'abbonamento in tribuna per ogni partita" x.com