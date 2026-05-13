Volo diretto da Firenze per San Sebastián parte l’unico collegamento diretto in Italia
Dal 21 maggio 2026, Firenze diventa la prima città italiana a offrire un volo diretto per San Sebastián. Si tratta dell’unico collegamento senza scali tra l’Italia e questa località spagnola, frequentata da molti turisti. La tratta sarà operativa con voli settimanali, puntando a facilitare i viaggi tra le due destinazioni. La compagnia aerea coinvolta ha annunciato che il servizio durerà tutto l’anno.
Firenze, 13 maggio 2026 – Nuovo collegamento tra Firenze una meta molto amata dai turisti: dal 21 settembre sarà disponibile il collegamento diretto verso San Sebastián, nel cuore dei Paesi Baschi spagnoli, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì; a partire da novembre, invece, i voli saranno operati ogni lunedì e venerdì. Una rotta ancora più importante se si considera che si tratta dell’unico collegamento diretto dall’Italia verso San Sebastián. A operare il volo sarà Volotea. “Siamo molto felici di poter offrire ai passeggeri italiani l’unico collegamento diretto verso San Sebastián – commenta Valeria Rebasti, International...🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Da Firenze a Genova in aereo, arriva il collegamento direttoFirenze, 6 maggio 2026 – Un collegamento diretto tra Firenze e Genova rivolto a turisti e a chi viaggia per lavoro.
Leggi anche: Finnair inaugura il volo diretto Firenze–Helsinki: nuove frequenze estive 2026
Argomenti più discussi: Volotea Lancia Nuova Rotta da Firenze a San Sebastian; flyadeal apre su Bergamo; Il dramma di Denver, l’aereo Frontier decolla e risucchia una persona in pista.
Trofeo dei Territori Il nostro giovane Kai Antonucci è stato convocato dai selezionatori twrritoriali del C.T. Firenze per la prima gara del Trofeo dei Territori che si terrà a Cecina il giorno 15 maggio Complimenti @kai.antonucci_ , siamo fieri di te Forza F facebook