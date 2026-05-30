Trenitalia attiva il Frecciarossa Lecce-Napoli | niente più cambio a Roma per chi viene dal Salento
Dal 1° luglio, il Frecciarossa collega direttamente Lecce e Napoli senza bisogno di scendere a Roma. La tratta permette di arrivare a Bari in tre ore e mezza e a Lecce in cinque ore, eliminando le fermate intermedie e i cambi di treno precedenti. La novità riguarda i collegamenti tra Puglia e Campania, che ora avvengono senza interruzioni lungo il percorso.
Dal 1° luglio niente più cambi tra Puglia e Campania. Bari raggiungibile da Napoli in 3 ore e mezza, Lecce in 5. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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