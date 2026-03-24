Trenitalia potenzia il Frecciarossa ordine da 260 mln a Hitachi Rail | da Napoli e Pistoia 74 nuovi treni
Prosegue il piano di modernizzazione della flotta Alta Velocità di Trenitalia con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la fornitura di nove treni Frecciarossa di ultima generazione, per un valore complessivo di circa 260 milioni di euro. Il nuovo accordo si aggiunge a quello del 2023, che prevedeva la realizzazione di 36 convogli, integrati da 10 treni acquisiti tramite opzione, consolidando un programma che porterà a 74 Frecciarossa in servizio entro il 2031. Un piano strategico per il futuro. Il Piano Strategico del Gruppo FS prevede consegne progressive fino al 2031, con il 2027 come anno di picco: 16 treni previsti, incluso il primo del nuovo lotto in arrivo a luglio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Articoli correlati
Trenitalia, nuovi investimenti su flotta regionale e Frecciarossa“Continua il piano di sviluppo di Trenitalia per il trasporto regionale: nel primo semestre del 2027 arriveremo ad avere l’80 per cento dei treni...
Hitachi Rail: 5 pilastri per il benessere di 24.000 dipendentiIl programma globale BeWell di Hitachi Ridefinisce il welfare aziendale attraverso un modello operativo che integra salute, sicurezza e inclusione in...
Una raccolta di contenuti su Hitachi Rail
Trenitalia rafforza l’Alta Velocità: ordine da 260 milioni a Hitachi Rail per 74 nuovi treniNuova commessa per 9 Frecciarossa di ultima generazione. Il piano sale a 74 treni entro il 2031, con consegne concentrate già dal 2027 ... milanofinanza.it
Trenitalia, Gruppo FS Italiane: 74 Frecciarossa di nuova generazione entro il 2031(Teleborsa) - Prosegue il piano di rinnovo della flotta Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con la firma di un nuovo contratto con Hitachi Rail per la realizzazione e la fornitura di nove ... teleborsa.it