La Coppa Italia Frecciarossa è stata portata a Roma su un treno ad Alta Velocità in vista della finale prevista il 13 maggio allo stadio Olimpico tra Lazio e Inter. Il trofeo ha partecipato a un viaggio speciale a bordo di un treno Frecciarossa, in preparazione dell’evento che si svolgerà nella capitale. Questa operazione fa parte delle iniziative di promozione legate alla finale del torneo.

La Coppa Italia Frecciarossa torna a viaggiare sui treni ad Alta Velocità. In vista della finale, in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter, il trofeo è stato protagonista di uno speciale viaggio a bordo di un treno Frecciarossa. Per il quinto anno consecutivo Frecciarossa, brand di Trenitalia (Gruppo FS), è title sponsor della competizione, rafforzando il legame tra il grande calcio italiano e l’Alta Velocità, simbolo di connessione, innovazione e sostenibilità. L’arrivo della Coppa Italia Frecciarossa nella Capitale segna una delle tappe centrali della settimana che conduce alla finale, trasformando il viaggio del trofeo in uno dei momenti più emozionanti dell’evento che si concluderà domani sera all’Olimpico.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trenitalia: la Coppa Italia Frecciarossa arriva a Roma in treno

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