Treccani lancia l’allarme barbonismo domestico |  un disagio spesso invisibile

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – Nella società contemporanea, segnata da un progressivo indebolimento dei legami sociali, emerge il fenomeno del "barbonismo domestico", ovvero una "forma di esclusione e isolamento sociale che caratterizza l’esistenza di chi vive da barbone dentro la propria abitazione". Il fenomemo, che desta sempre più preoccupazione per la crescita dei casi, lo rileva la Treccani,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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