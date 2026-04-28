5G domestico | T-Mobile lancia promozioni con 200$ di rimborso

Il 28 aprile, T-Mobile ha annunciato il lancio di nuovi piani per il 5G domestico, accompagnati da promozioni che prevedono rimborsi fino a 200 dollari. Le offerte sono rivolte a clienti che attivano un nuovo servizio e prevedono diverse condizioni per ottenere il rimborso. La società ha comunicato che queste promozioni sono valide per un periodo limitato e si rivolgono a chi cerca connessioni rapide e affidabili per l’abitazione.

? Cosa sapere T-Mobile lancia il 28 aprile nuovi piani 5G domestici con rimborsi fino a 200 dollari.. I nuovi abbonati ottengono un mese gratuito e vantaggi tramite carta Mastercard virtuale.. T-Mobile lancia un’offerta aggressiva per la propria rete 5G domestica questo 28 aprile, prevedendo un mese di prova gratuita e rimborsi in contanti che raggiungono i 200 dollari per i nuovi abbonati. La strategia commerciale del provider punta a catturare l’attenzione di chi sta valutando il passaggio a un nuovo fornitore di connettività fissa. Attraverso una struttura di piani differenziata, l’operatore propone soluzioni che spaziano dal risparmio immediato alla massima completezza di servizi digitali, incentivando l’adesione tramite vantaggi economici diretti sotto forma di carta prepagata Mastercard virtuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 5G domestico: T-Mobile lancia promozioni con 200$ di rimborso Notizie correlate Very Mobile: 200 Giga 5G a 6,99€ fissi e mese gratisUn’offerta di mobilità senza precedenti sta per essere attivata sul mercato italiano, con un prezzo bloccato a 6,99 euro al mese per l’intero arco... Samsung lancia Galaxy A57 5G e A37 5G con 6 anni di aggiornamentiSamsung amplia la serie A con Galaxy A57 5G e Galaxy A37 5G, integrando il nuovo ecosistema Awesome Intelligence.