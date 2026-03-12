In questa Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, vengono presentati dati che mostrano come il fenomeno sia ormai diffuso e radicato. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere misure di prevenzione. Sono coinvolti professionisti di diversi settori sanitari e socio-sanitari che subiscono aggressioni di varia entità durante il lavoro quotidiano.

In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, emergono dati che confermano quanto il problema sia ormai strutturale. In Italia, i professionisti sanitari tecnici, della riabilitazione e della prevenzione sono sempre più spesso vittime di aggressioni che restano per lo più lontane dai riflettori. Si tratta di episodi che vanno dalle offese verbali alle aggressioni fisiche, fino alle pressioni psicologiche e alle molestie. Secondo i primi risultati di una survey nazionale promossa dalla FNO TSRM e PSTRP, la Federazione che rappresenta queste professioni sanitarie, la situazione è particolarmente gravosa per le donne, che risultano essere le più esposte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari: un fenomeno diffuso ma spesso invisibile

Articoli correlati

Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari: “Basta aggressioni"BRINDISI - In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, che si celebra domani 12 marzo, l’Ordine dei medici...

Leggi anche: Contro la violenza sugli operatori sanitari: l’impegno della Asl per promuovere la cultura del rispetto

Contenuti e approfondimenti su Giornata nazionale

Temi più discussi: Domani, 12 marzo, la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari; Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio?sanitari: anche le Aziende modenesi rafforzano prevenzione, tutela e iniziative rivolte ai cittadini; 4 marzo 2026, Giornata mondiale contro il Papilloma Virus; Giornata Mondiale contro l’HPV.

12 marzo Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitaril’impegno della ASL di Pescara tra prevenzione, formazione e sicurezza In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e soc ... giornaledimontesilvano.com

18mila aggressioni l'anno contro medici, infermieri e operatori sanitari: «Vogliamo curare senza paura»Ogni giorno circa un milione e mezzo di operatori sanitari assistono e curano chi ne ha bisogno, ma medici, infermieri e operatori sanitari sono sempre più bersaglio di aggressioni, verbali e anche ... corriere.it

GIORNATA NAZIONALE DI EDUCAZIONE E PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARI Ogni giorno medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale di supporto si prendono cura delle - facebook.com facebook

12 marzo 2026 - Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la Violenza nei confronti degli Operatori Sanitari e Socio-sanitari CHI PROTEGGE LA TUA SALUTE MERITA RISPETTO STOP ALLA VIOLENZA #violenza #operatorisociosan #sanitari # x.com