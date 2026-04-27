L' eccellenza umbra vola alta | Borgobrufa Spa Resort entra in Virtuoso è tra i migliori al mondo

Un resort umbro specializzato nel settore del lusso ha ottenuto l'ingresso in Virtuoso, un network internazionale di agenzie di viaggio di alta gamma. La sua adesione è stata annunciata ufficialmente e lo colloca tra le strutture più riconosciute a livello globale nel settore del turismo di lusso. La rete Virtuoso è conosciuta per la selezione rigorosa delle sue strutture associate, con un forte peso nel mercato statunitense.