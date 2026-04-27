L' eccellenza umbra vola alta | Borgobrufa Spa Resort entra in Virtuoso è tra i migliori al mondo
Un resort umbro specializzato nel settore del lusso ha ottenuto l'ingresso in Virtuoso, un network internazionale di agenzie di viaggio di alta gamma. La sua adesione è stata annunciata ufficialmente e lo colloca tra le strutture più riconosciute a livello globale nel settore del turismo di lusso. La rete Virtuoso è conosciuta per la selezione rigorosa delle sue strutture associate, con un forte peso nel mercato statunitense.
Borgobrufa Spa Resort entra ufficialmente in Virtuoso, il più autorevole e selettivo player globale nel segmento luxury travel, particolarmente influente nel mercato statunitense.L’ingresso nel consorzio – che riunisce oltre 2.800 partner d’eccellenza in 100 Paesi tra hotel, resort, compagnie di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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