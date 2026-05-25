Al Petra Segreta Resort & Spa, i cavalli si muovono lentamente tra i sentieri, mentre la luce del mattino illumina il paesaggio. L’aria è permeata dal profumo di elicriso in fiore e dal sentore di mirto che si sta preparando a germogliare. Il silenzio rotto dal passo dei cavalli si fonde con il calore del sole, creando un’atmosfera di calma e presenza.

Nell’aria c’è profumo di elicriso, in fiore, con i suoi capolini gialli e il mirto sta preparando le sue bacche. Siamo in Gallura, nei dintorni di San Pantaleo, nel cuore della campagna mediterranea sarda con vista sull’arcipelago de La Maddalena. Ma potremmo essere in Indonesia, a Bali. Oppure nelle foreste del Giappone. Il benessere al Petra Segreta Resort & Spa parla molte lingue. Linguaggi di culture e riti ancestrali che si uniscono insieme per far vivere un’esperienza di benessere indimenticabile. Un percorso che parte dalla spa per poi evolversi in un’immersione in una vasca di pietra vulcanica e poi, ancora, in camminate nel bosco e a cavallo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al Petra Segreta Resort & Spa i cavalli e la luce insegnano l’arte magica di sentirsi presenti e radicati

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