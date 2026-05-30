Trasporti sindacati | 11 giugno sciopero di 8 ore nelle ferrovie

Il 11 giugno è stato proclamato uno sciopero di otto ore nel settore ferroviario, organizzato dai sindacati. La protesta riguarda l'assenza di clausole sociali nelle gare d’appalto per i servizi Intercity. La mobilitazione coinvolge i lavoratori delle ferrovie e si svolgerà in tutta Italia. La data è stata comunicata ufficialmente dai rappresentanti sindacali, che chiedono interventi per tutelare i diritti dei dipendenti.

Giovedì 11 giugno sciopero nazionale di 8 ore, dalle 9:01 alle 17:00, del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. A proclamare la protesta Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti evidenziando che “il Governo ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie Intercity dove è emersa la volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividere in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto”. Secondo le organizzazioni sindacali “inoltre l’assenza nelle gare di clausole sociali vincolanti, l’incertezza sugli... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Caro gasolio - Autotrasporti verso lo sciopero nazionale

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