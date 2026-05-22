Ataf Foggia sciopero di 4 ore l' 8 giugno | i sindacati contro Comune e azienda

Il prossimo 8 giugno, i lavoratori dell'Ataf spa di Foggia incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30. La protesta è stata proclamata dai sindacati Filt Cgil e Faisa Cisal, coinvolgendo l'intero personale dell'azienda di trasporto pubblico urbano. La decisione di scioperare arriva in seguito a una disputa con il Comune e la stessa azienda, senza che siano stati annunciati altri dettagli o eventuali accordi.

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