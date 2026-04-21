VIDEO | Dipendenti di un supermercato assaliti mentre trasportano l' incasso in banca | due arresti

Due uomini di 24 e 52 anni sono stati arrestati dalla polizia con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale. I due sono accusati di aver partecipato a una rapina aggravata in concorso ai danni di dipendenti di un supermercato, mentre trasportavano l’incasso in banca. L’episodio è stato ripreso da un video.

La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale etneo su richiesta della Procura distrettuale, nei confronti di due uomini, rispettivamente di 24 e 52 anni, indagati per rapina aggravata in concorso.Le indagini, condotte dalla squadra mobile -.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Dalla banca alla farmacia: due arresti per rapine in RomagnaNel cuore della Romagna, una catena di eventi criminali si è conclusa con l’arresto di due cittadini originari di Cerignola. Bonifico sospetto in banca, la direttrice chiama i carabinieri: due arrestiGli accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di ricostruire il tentativo di truffa e di bloccare l’operazione prima che potesse essere... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Telecamere nascoste in azienda: il controllo è lecito solo con sospetti; Eurospin: Cronometrati, mansioni extra e rischi sicurezza, parlano i dipendenti -Il video; Bologna: Capitale Italiana dello Smart Working con il 47,2% dei Dipendenti in Remoto; In azione due squadre di professionisti con accento napoletano, un tunnel scavato sottoterra per giorni, dipendenti e clienti presi in ostaggio Tutti gli aggiornamenti su RaiNews.it. Aifa rafforza il proprio impegno per l’inclusione: attivato il servizio di video-interpretariato LIS per i dipendenti con disabilità uditivaL’Agenzia introduce un sistema di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana accessibile da computer e smartphone durante l’orario di lavoro. Il servizio consente ai dipendenti sordi di partecipare ... quotidianosanita.it Ironroot Games è un nuovo studio nato da ex dipendenti di ZeniMax Online, dopo i licenziamenti di MicrosoftA seguito dei licenziamenti dell'estate 2025 di Microsoft, che hanno coinvolto oltre 9.000 dipendenti compreso il team di ZeniMax Online Studios, diversi sviluppatori colpiti hanno deciso di ... it.ign.com Tra i prossimi documenti disponibili ci saranno: titoli di studio, certificazioni Isee, attestati di residenza, tessere elettorali, badge per i dipendenti pubblici - facebook.com facebook Oltre 250 persone si sono unite ieri presso il Parco Colonnetti di Torino: cittadini, giovani calciatori del Torino FC, dipendenti di Suzuki e numerosi volontari con l'obiettivo di prendersi cura dell’ambiente I partecipanti hanno raccolto circa 100 kg di rifiuti nella x.com