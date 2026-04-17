Mancato pagamento degli stipendi dipendenti del supermercato in sciopero | Chiuderà momentaneamente

I dipendenti del supermercato Despar di Castel Bolognese hanno deciso di scioperare a causa del mancato pagamento degli stipendi. La protesta arriva dopo i problemi già emersi in un altro punto vendita del settore, dove si è verificata una crisi che ha coinvolto un supermercato di Ravenna. La chiusura temporanea del supermercato è stata annunciata come risultato delle difficoltà economiche e delle incertezze riguardanti il futuro dell’attività.

Mancato pagamento degli stipendi e incertezza per il futuro. Dopo la crisi che ha riguardato il supermercato Economy di Ravenna, ora emerge la difficile situazione del punto vendita Despar di Castel Bolognese. Oggi si è tenuto lo sciopero dei lavoratori, sostenuto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Niente spesa al supermercato, i lavoratori scioperano: "Chiediamo il pagamento degli stipendi" La sanità privata oggi in sciopero: proteste per il blocco dei rinnovi contrattuali e il mancato adeguamento degli stipendiOggi, venerdì 17 aprile, si prevede una giornata di possibili disagi per visite ed esami in tutta Italia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lavoro, minacciare il licenziamento per pagare meno è estorsione; Stipendi non pagati: l'Authority australiana per la sicurezza marittima bandisce nave cinese; Comune di Caserta, ora scoppia la grana stipendi: Arretrati non pagati; Sda: adesione massiccia allo sciopero del 2 aprile. Gli sviluppatori di Off the Grid accusano lo studio di non pagare gli stipendi da mesiGunzilla Games è stata accusata dai suoi dipendenti di non pagare gli stipendi da mesi, a fronte dell'insuccesso di Off the Grid. multiplayer.it Foggia. Dipendenti 118 in rivolta contro mancato pagamento degli stipendi. La Asl rassicuraPronta una gara ponte per l’affidamento annuale del servizio, in attesa dell’istituzione della Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza, per fermare le disomogeneità organizzative e gestionali dovute ... quotidianosanita.it Controlli lungo la costa crotonese: tre strutture ricettive nel mirino per mancato pagamento di IMU e TARI negli ultimi cinque anni - facebook.com facebook