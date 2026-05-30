Il motivo perché l’Iran è riuscito a resistere così a lungo alle pressioni americane? Perché il regime teocratico degli ayatollah può ancora vendere il suo petrolio. In mare avvengono incontri segreti, noti come trasferimenti nave-nave, in cui una imbarcazione scarica petrolio soggetto a sanzioni su un'altra per contribuire a nasconderne la provenienza prima che venga inviato al principale cliente dell’Iran, ovvero la Cina. È la conferma che le sanzioni da sole non fermano il traffico. Ma vediamo come avviene l’operazione. Vecchie petroliere formano quella che è definita la "flotta ombra", sono centinaia di navi che trasportano petrolio per regimi sanzionati, tra cui Iran e Russia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trasferimenti di petrolio nave-nave: ecco perché l'Iran continua a resistere

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The Hidden Sanctions Alliance: How Iran, Russia, Venezuela & Cuba Survive Western Pressure

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