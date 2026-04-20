Lunedì i mercati del petrolio hanno registrato un aumento dei prezzi, spinti dalle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. La notizia di una nave iraniana sequestrata nello Stretto di Hormuz ha alimentato le preoccupazioni sulla stabilità nella regione. Questa vicenda ha contribuito a far salire i prezzi del greggio, riflettendo l’incertezza legata alle attività militari e alle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

I prezzi del petrolio sono aumentati bruscamente lunedì, a causa delle rinnovate tensioni tra Trump e Iran che hanno scosso i mercati. Il Brent con consegna a giugno è stato scambiato a 97 dollari al barile, con un rialzo di oltre il 7% rispetto alla settimana precedente, mentre il benchmark statunitense West Texas Intermediate (Wti) ha registrato aumenti simili. All’inizio dell’escalation, a fine febbraio, il Brent era scambiato a meno di 70 dollari. Il rialzo è avvenuto dopo l’intensificarsi delle tensioni nello Stretto di Hormuz, nella giornata di ieri. Iran, Trump sequestra una nave di Teheran. Nello Stretto di Hormuz, paralizzato dalla Repubblica islamica da una parte e ‘sigillato’ dal blocco navale americano dall’altra, la tensione sale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran-Usa, nave iraniana sequestrata nello Stretto di Hormuz: petrolio in rialzo

Iran seizes tanker in Strait of Hormuz, US official says

Notizie correlate

Leggi anche: Iran, raid su basi Usa. Esplosioni a Doha. Colpita nave cargo nello Stretto di Hormuz - La diretta

Megattere e dugonghi minacciati dal conflitto USA-Iran: petrolio e inquinamento acustico nello stretto di HormuzIl conflitto tra Usa, Israele e Iran nello Stretto di Hormuz causa anche gravi danni ambientali, andando a colpire flora e fauna: inquinamento...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Medio Oriente, falliti i negoziati Usa-Iran LA CRONACA DELL'11 APRILE; Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran; Trump: Se l'Iran non accetta l'accordo lo distruggiamo. Catturata nave di Teheran che forzava il blocco nel Golfo; Trump annuncia nuovi negoziati, l’Iran nega.

Iran, la guerra in diretta: gli Stati Uniti sequestrano una nave iraniana. Teheran: Atto di pirateria, reagiremo prestoLe ultime news sulla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e Usa: una nave iraniana che ha tentato di forzare il blocco navale è stata catturata dalla ... fanpage.it

Guerra Iran news, Trump: Catturata nave di Teheran che forzava blocco. La replica: Reagiremo prestoIl presidente Usa ha fatto sapere che sono stati sparati colpi contro il mercantile nel Golfo dell’Oman. Oggi in Pakistan dovrebbero riprendere i negoziati ... quotidiano.net

Ecco la nave iraniana Touska attaccata dagli Usa. "L'Iran risponderà presto e reagirà alla pirateria navale armata dell'esercito statunitense" - facebook.com facebook

La delegazione Usa vola in Pakistan per tratttare con l’Iran, Teheran non siederà al tavolo se Trump non toglierà il blocco navale a Hormuz x.com