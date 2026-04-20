Guerra in Iran video della nave sequestrata dagli Usa | Teheran guerra più probabile E il petrolio schizza

Nella notte si sono diffuse immagini di una nave sequestrata da forze statunitensi, aumentando la tensione tra i paesi coinvolti. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, con dichiarazioni che suggeriscono come una escalation militare sia più probabile. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo, riflettendo l’incertezza sul possibile sviluppo della situazione. La crisi si mantiene in una fase di alta tensione senza segnali di immediato de-escalation.

La notte scivola dentro la crisi, e lo fa senza scatti improvvisi ma con una tensione continua che cresce ora dopo ora. Il video della nave iraniana colpita dagli Stati Uniti circola mentre il Golfo resta sospeso, come se ogni movimento potesse essere quello decisivo. I segnali che arrivano da Washington e da Teheran non si incrociano: si sfiorano, si respingono, si irrigidiscono. Intanto il petrolio reagisce subito, segno che i mercati leggono la situazione per quello che è: non un incidente, ma un passaggio di fase nella guerra. Sul tavolo resta l’ipotesi di negoziati a Islamabad, ma è una trattativa che nasce già incrinata. Donald Trump parla di accordo possibile e allo stesso tempo rilancia la minaccia, mentre l’Iran risponde mettendo una condizione che di fatto blocca tutto: nessun dialogo con il blocco navale in vigore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran, video della nave sequestrata dagli Usa: Teheran, guerra più probabile. E il petrolio schizza Notizie correlate Guerra Iran-Usa-Israele: missili sugli Emirati. Trump minaccia Teheran: “Colpiremo 20 volte più forte”. I Pasdaran: “Decideremo noi la fine della guerra”Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua ad allargarsi e a intensificarsi su più fronti regionali. Petrolio, i (pericolosi) equilibri fra Venezuela, Usa, Cina e Iran: il colpo di Stato a Caracas primo passo della guerra TeheranIl pianeta secondo Trump rischia di diventare un pericolosissimo equilibrio (o gioco) dei fluidi, una battaglia navale tinta di nero. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Explosive media, chi sono i creator filo-iraniani che trollano Trump con i loro video virali AI in stile Lego; Guerra Iran, martedì negli Usa primi colloqui Israele-Libano; L'Iran vince la guerra social: la satira contro Trump con pupazzetti Lego è virale in occidente; Accordi e Disaccordi | Guerra in Iran, Orsini: L’Italia subirà conseguenze | Video. Guerra in Iran, video della nave sequestrata dagli Usa: Teheran, guerra più probabile. E il petrolio schizzaLa notte scivola dentro la crisi, e lo fa senza scatti improvvisi ma con una tensione continua che cresce ora dopo ora. Il video della nave iraniana colpita ... thesocialpost.it Guerra in Iran: lo Stretto di nuovo chiuso, Usa catturano nave iraniana. Trump: Teheran ha violato cessate il fuoco. Colloqui in Pakistan da martedìLa crisi tra Iran e Stati Uniti entra in una fase in cui i segnali si accumulano senza mai convergere davvero in una soluzione. Da una parte restano aperti i ... thesocialpost.it Dovevo andare in Australia, ma quel giorno causa guerra i piani sono cambiati. Ringrazio pubblicamente Marco Calogero un vero viaggiatore, una cintura nera di viaggi in Asia, che mi ha aiutato in pochi minuti a riorganizzare un viaggio con consigli veri e no - facebook.com facebook Guerra in Iran, le news di oggi. Diffuso video della nave iraniana catturata dagli Usa. Teheran gela i negoziati x.com