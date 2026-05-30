Un studente di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia durante le lezioni. L’aggressione è stata sventata prima che ci fosse un ferimento. Successivamente, il ragazzo ha pubblicato su TikTok un messaggio in cui scriveva: «Non incolpatemi per quel che farò». Non ci sono state altre conseguenze o feriti.

Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. La ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Il post Aveva scritto su Tik Tok «non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore» l'11 enne che stamattina ha cercato di accoltellare un insegnante in una scuola del Trapanese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof. Il post su Tik Tok: «Non incolpatemi per quel che farò» ?

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Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulare

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Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulareUn studente di 11 anni ha tentato di colpire con un coltello il docente di tecnologia durante le lezioni.

Studente di 11 anni tenta di accoltellare un professore in classe trasmettendo in diretta su TelegramUn ragazzo di 11 anni ha portato due coltelli a scuola e, indossando un casco integrale, ha tentato di accoltellare un insegnante di Tecnologia...

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