Un ragazzo di 11 anni ha portato due coltelli a scuola e, indossando un casco integrale, ha tentato di accoltellare un insegnante di Tecnologia davanti ai compagni. L’episodio è stato trasmesso in diretta su Telegram. L’allarme è scattato immediatamente, e l’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. Il ragazzo è stato fermato e portato via dalla scuola.

Ha portato due coltelli a scuola, ha indossato un casco integrale per nascondere il volto e ha tentato di colpire il professore di Tecnologia davanti ai compagni di classe. Protagonista dell’episodio, avvenuto in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, uno studente di appena 11 anni. Il docente è riuscito a evitare l’aggressione e il ragazzo è stato bloccato prima che potesse ferirlo. Secondo le prime ricostruzioni, l’undicenne avrebbe anche ripreso la scena con il cellulare, trasmettendo una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. L’episodio, su cui indagano i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo, ha provocato forte choc nella comunità scolastica e nel territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Studente di 11 anni tenta di accoltellare un professore in classe trasmettendo in diretta su Telegram

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Studente 13enne accoltella la prof filmando tutto - Vita in diretta 25/03/2026

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