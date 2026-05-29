Un studente di 11 anni ha tentato di colpire con un coltello il docente di tecnologia durante le lezioni. L'aggressore è stato fermato prima di riuscire a ferire il professore. Il ragazzo ha poi ripreso l'aggressione con il cellulare, filmando l'episodio. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato l'alunno e sequestrato l'arma. La scuola ha attivato le procedure di sicurezza e comunicato l’accaduto alle autorità competenti.

Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. La ricostruzione Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulare

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Studente di 11 anni tenta di accoltellare un professore in classe trasmettendo in diretta su TelegramUn ragazzo di 11 anni ha portato due coltelli a scuola e, indossando un casco integrale, ha tentato di accoltellare un insegnante di Tecnologia...

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