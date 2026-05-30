Un ragazzo di 11 anni ha pubblicato un messaggio online in cui scrive di non voler essere incolpato per le azioni che compirà tra quattro ore, riferendosi a un tentato accoltellamento a un insegnante. Il post ha ricevuto centinaia di commenti, alcuni dei quali sembrano aver capito il contenuto. Le autorità stanno indagando sulla vicenda e sulla possibile connessione tra il messaggio e il gesto.

L'11enne che a San Vito Lo Capo (Trapani) venerdì mattina, durante le lezioni, si sarebbe alzato dal banco e avrebbe cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica, la notte prima avrebbe scritto su TikTok: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore". Sotto al post centinaia di commenti, alcuni di follower che sembra avessero compreso di cosa stesse parlando. Molti i like e molte le frasi come: "Ci hai provato" o "Buona fortuna"., Dietro al gesto dello studente, pensano gli inquirenti, ci sarebbe stata la rabbia per un brutto voto, un 4, preso a un'interrogazione. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzino, che verrebbe da una famiglia problematica, avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Trapani, il post dell'11enne che ha tentato di accoltellare il prof: "Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore"

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