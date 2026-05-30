Un incidente sulla SS113, al ponte Tauro, ha causato un morto e quattro feriti. Secondo le prime ricostruzioni, i veicoli coinvolti si sono scontrati frontalmente. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale; le loro condizioni non sono state rese note. La polizia sta indagando per chiarire la dinamica dell’incidente.

? Punti chiave Come si è sviluppata la dinamica tra i veicoli coinvolti?. Quali sono le condizioni di salute dei quattro feriti trasportati in ospedale?. Perché quel tratto specifico della SS113 è considerato così pericoloso?. Chi sta conducendo i rilievi tecnici per ricostruire l'incidente?.? In Breve Quattro feriti trasportati in ospedale dal personale del 118 dopo lo scontro.. Forze dell'ordine effettuano rilievi tecnici presso il ponte Tauro per ricostruire l'urto.. Incidente solleva preoccupazioni sulla viabilità tra i comuni di Partinico e Alcamo.. Un uomo di 72 anni perde la vita sulla SS113 tra Partinico e Alcamo. Un uomo di 72 anni residente a Balestrate ha perso la vita oggi pomeriggio in un violento scontro stradale avvenuto sulla SS113, nel tratto che collega Partinico ad Alcamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sulla SS113: un morto e 4 feriti dopo lo scontro al ponte Tauro

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News - Tragedia ad Acquedolci. Due morti sulla Statale 113, ferita una 20enne 10/4/2026

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