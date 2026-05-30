Tragedia sul Gran Paradiso | muore alpinista sulla parete Nord

Un alpinista è morto sulla parete Nord del Gran Paradiso. I due compagni che erano con lui sono stati recuperati dal Soccorso Alpino della Valle d'Aosta. L'incidente si è verificato durante un’escursione in montagna. Nessuna altra informazione sulle cause o sulle condizioni dei coinvolti è ancora disponibile. Le operazioni di soccorso sono state concluse con il recupero dei due sopravvissuti.

Questa mattina,un alpinista ha tragicamente perso la vitaprecipitando lungo la parete Nord delGran Paradiso, inValle d’Aosta. L’incidente è avvenuto durante un’ascensione in cordata insieme adaltre due persone, le quali, fortunatamente, sonorimaste illese. Le autorità stanno ancora ricostruendo l’accaduto perchiarire i dettagli della dinamica. Secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori,l’allarme è stato lanciato immediatamente dopo la caduta. Il Soccorso Alpino valdostano è intervenuto prontamente sul sul Gran Paradiso, riuscendo rapidamente acompletare le operazioni di recupero. Gli altri due membri della cordata sono stati riportati a valle grazie all’utilizzo del verricello,senza che fosse necessario alcun intervento medico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Incidente mortale sul Gran Paradiso: alpinista precipita nel vuoto e muore

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Tragedia sul Gran Paradiso, alpinista precipita e muore sulla parete nord della montagnaUn alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso.

Tragedia sul Gran Paradiso: alpinista muore cadendo dalla parete nordUn alpinista è morto questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso, cadendo durante l'ascensione.

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