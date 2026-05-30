Tragedia sul Gran Paradiso alpinista precipita e muore sulla parete nord della montagna

Da quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. L'incidente è avvenuto nella giornata del 30 maggio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La squadra di soccorso ha recuperato il corpo e ha avviato le verifiche del caso. La vittima si trovava in quota al momento dell'incidente.

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Roma, 30 maggio 2026 – Tragedia in quota. Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. L'incidente è avvenuto in mattinata. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso con il verricello e condotti a valle, non hanno bisogno di intervento sanitario. Sul fatto indaga la guardia di finanza di Entreves. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Incidente mortale sul Gran Paradiso: alpinista precipita nel vuoto e muore

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