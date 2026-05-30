Tragedia sul Gran Paradiso alpinista precipita e muore sulla parete nord della montagna
Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. L'incidente è avvenuto nella giornata del 30 maggio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La squadra di soccorso ha recuperato il corpo e ha avviato le verifiche del caso. La vittima si trovava in quota al momento dell'incidente.
Roma, 30 maggio 2026 – Tragedia in quota. Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. L'incidente è avvenuto in mattinata. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati dall'elisoccorso con il verricello e condotti a valle, non hanno bisogno di intervento sanitario. Sul fatto indaga la guardia di finanza di Entreves. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Incidente mortale sul Gran Paradiso: alpinista precipita nel vuoto e muore
Notizie e thread social correlati
Gran Paradiso, morto un alpinista precipitato dalla parete NordUn alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete Nord del Gran Paradiso.
Tragedia in montagna, un uomo precipita con l’aliante e muoreUn incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026 sulla montagna del Monte Pin, nella zona di Livo, in Val di Non.
Argomenti più discussi: Dalle vette alle aule: la Summer School che insegna a leggere gli effetti del surriscaldamento globale per promuovere attività di educazione ambientale con gli studenti; Stambecco sulle Alpi, salvato due secoli fa ma ora davanti a nuove minacce; Il Paradiso delle Signore 11: addii, new entry e colpi di scena già pronti per la nuova stagione (confermata). Cosa vedremo; GRAN PARADISO - Cirio dona il peluche di uno stambecco al Consiglio regionale.
La Stampa Torino. . Lo stambecco è salvo e il Piemonte esulta, con tanto di siparietto a Palazzo Lascaris e il pupazzo Stamby, come lo chiama il presidente della Regione Alberto Cirio. La specie simbolo del Parco nazionale del Gran Paradiso e della region facebook
Tragedia sul Gran Paradiso, alpinista perde la vita durante una scalata. Recuperati i compagniIllesi i due compagni di cordata, recuperati con il verricello e accompagnati a valle. msn.com