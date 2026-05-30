tragedia sul gran paradiso alpinista precipita e muore sulla parete nord della montagna

Notizia in breve

Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso. L'incidente è avvenuto nella giornata del 30 maggio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La squadra di soccorso ha recuperato il corpo e ha avviato le verifiche del caso. La vittima si trovava in quota al momento dell'incidente.