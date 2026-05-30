Tragedia sul Gran Paradiso | alpinista muore cadendo dalla parete nord

Un alpinista è morto questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso, cadendo durante l'ascensione. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di due compagni di cordata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La vittima aveva iniziato l’arrampicata in mattinata. La zona è stata messa sotto sequestro dalle autorità competenti.

Una giornata tragica che scuote il comprensorio del Gran Paradiso: questa mattina ha perso la vita un alpinista precipitato sulla parete esposta a Nord sotto gli occhi di due compagni di cordata. I soccorsi. In attesa di conoscere il nome della vittima, dopo l’allarme è subito giunto sul posto il Soccorso Alpino Valdostano che ha prestato aiutato ai due rimasti illesi e recuperato la salma che è stata trasportata nella località di Entreves, frazione di Courmayeur. A occuparsi delle indagini c’è la polizia giudiziaria e la Sagf (Guardia di Finanza). - notizia in aggiornamento -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Incidente mortale sul Gran Paradiso: alpinista precipita nel vuoto e muore

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Tragedia sul Gran Paradiso, alpinista precipita e muore sulla parete nord della montagnaUn alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso.

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