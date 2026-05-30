Tragedia sul Gran Paradiso | alpinista muore cadendo dalla parete nord

Da ilgiornale.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un alpinista è morto questa mattina sulla parete nord del Gran Paradiso, cadendo durante l'ascensione. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di due compagni di cordata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita dell’uomo. La vittima aveva iniziato l’arrampicata in mattinata. La zona è stata messa sotto sequestro dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una giornata tragica che scuote il comprensorio del Gran Paradiso: questa mattina ha perso la vita un alpinista precipitato sulla parete esposta a Nord sotto gli occhi di due compagni di cordata. I soccorsi. In attesa di conoscere il nome della vittima, dopo l’allarme è subito giunto sul posto il Soccorso Alpino Valdostano che ha prestato aiutato ai due rimasti illesi e recuperato la salma che è stata trasportata nella località di Entreves, frazione di Courmayeur. A occuparsi delle indagini c’è la polizia giudiziaria e la Sagf (Guardia di Finanza). - notizia in aggiornamento -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

tragedia sul gran paradiso alpinista muore cadendo dalla parete nord
© Ilgiornale.it - Tragedia sul Gran Paradiso: alpinista muore cadendo dalla parete nord
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incidente mortale sul Gran Paradiso: alpinista precipita nel vuoto e muore

Video Incidente mortale sul Gran Paradiso: alpinista precipita nel vuoto e muore

Notizie e thread social correlati

Tragedia sul Gran Paradiso, alpinista precipita e muore sulla parete nord della montagnaUn alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete nord del Gran Paradiso.

Alpinista muore precipitando dalla parete Nord del Gran Paradiso: illesi i due compagni di cordataUn alpinista è morto questa mattina sulla parete Nord del Gran Paradiso dopo essere precipitato.

Temi più discussi: Dalle vette alle aule: la Summer School che insegna a leggere gli effetti del surriscaldamento globale per promuovere attività di educazione ambientale con gli studenti; Stambecco sulle Alpi, salvato due secoli fa ma ora davanti a nuove minacce; Il Paradiso delle Signore 11: addii, new entry e colpi di scena già pronti per la nuova stagione (confermata). Cosa vedremo; GRAN PARADISO - Cirio dona il peluche di uno stambecco al Consiglio regionale.

gran paradiso tragedia sul gran paradisoTragedia sul Gran Paradiso, alpinista perde la vita durante una scalata. Recuperati i compagniIllesi i due compagni di cordata, recuperati con il verricello e accompagnati a valle. msn.com

Tragedia sul Gran Paradiso, alpinista precipita e muore sulla parete nord della montagnaSalvi i due compagni di cordata, che sono stati recuperati dall'elisoccorso con il verricello e portati a valle. Indaga la guardia di finanza di Entreves ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web