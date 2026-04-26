Tragedia in montagna un uomo precipita con l’aliante e muore

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026 sulla montagna del Monte Pin, nella zona di Livo, in Val di Non. Un uomo che volava con un aliante è precipitato da un’altezza di circa 2000 metri sul versante sud del monte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli interventi, l’uomo ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

In un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026, un uomo a bordo di un aliante ha perso la vita precipitando sul versante sud del Monte Pin, nel territorio comunale di Livo della Val di Non, a una quota di 2000 metri.A dare l’allarme alla Centrale Unica di Emergenza.🔗 Leggi su Trentotoday.it Tragedia in officina, non guardare se sei sensibile! Notizie correlate Tragedia in montagna: 32enne precipita in un canalone del Monte Bianco e muoreUn uomo di 32 anni è morto dopo essere precipitato in un ripido canalone nel massiccio del Monte Bianco (Alta Savoia) , secondo quanto riportato dai... Tragedia sulle Maddalene: pilota di aliante muore contro il Monte Pin? Cosa sapere Pilota di aliante morto sabato 25 aprile contro il Monte Pin a Livo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragedia in montagna, un uomo precipita con l’aliante e muore; Un masso gli ha colpito la gamba recidendo l’arteria: incidente fatale per Evar Cortinovis alla Conca dei Giganti; Tragedia in montagna: 19enne precipita dopo uno spaventoso volo. Il giovane è morto sul colpo; Assalita da un cane, muore 60enne. Dramma in montagna. Perde la vita un uomo di TeggianoTragedia questa mattina sui monti al confine tra Teggiano e Monte San Giacomo dove un 52enne del posto ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore durante la raccolta degli asparagi in ... ondanews.it Tragedia in montagna: cane aggredisce e uccide un escursionistaDramma nei boschi della Valtellina, dove un escursionista di 50 anni ha perso la vita dopo essere stato aggredito e sbranato da un cane. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 23 aprile ... msn.com Tragedia del 25 aprile sulla statale 17: chi era Luca Rovatti il 34enne di Marino ucciso da un incidente stradale: https://canaledieci.it/2026/04/26/tragedia-del-25-aprile-sulla-statale-17-addio-a-luca-rovatti-morto-davanti-agli-amici/ - facebook.com facebook San Pietro Vernotico, tragedia sui binari: Frecciarossa investe e uccide una persona. Bloccata linea Lecce- Milano x.com