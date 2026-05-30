Tragedia nel Mantovano | sfida nel Canalbianco finisce con un annegamento

Un uomo è morto annegato nel Canalbianco durante una gara di nuoto. Secondo le prime ricostruzioni, è stato risucchiato dalla corrente mentre tornava verso riva. Non ci sono ancora dettagli sul momento esatto in cui si è verificata la tragedia o su eventuali interventi di soccorso. La vittima aveva già raggiunto il primo traguardo prima di essere trascinata via dalla corrente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause e sulla dinamica dell’incidente.

? Domande chiave Come ha fatto la corrente a risucchiarlo dopo il primo traguardo?. Cosa è successo esattamente durante il tragitto di ritorno verso la riva?. Perché le correnti del Canalbianco sono diventate così improvvisamente letali?. Chi ha assistito l'ultimo momento della vittima prima del risucchio?.? In Breve Vittima di 36 anni originaria di Fidenza deceduta il 30 maggio 2026.. Soccorso coordinato da vigili del fuoco di Mantova e sommozzatori di Bologna e Venezia.. Corpo individuato sul fondo del canale intorno alle 18:30 dopo il risucchio.. Tragedia avvenuta durante un campeggio con moglie e figlia di 10 anni.. Tragedia nel Mantovano: l’uomo che cercava di vincere una sfida agli amici finisce annegato nel Canalbianco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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