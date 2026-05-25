Tragedia nel Mantovano | due 25enni travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici

Notizia in breve

Due 25enni sono morti questa mattina alle 5 in un incidente a Roncoferraro, nel Mantovano. I due erano in bicicletta e sono stati travolti da un furgone in via Alessandro Volta. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi. Le vittime sono decedute sul luogo dell’incidente. Non ci sono altri mezzi coinvolti. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di ricostruzione.