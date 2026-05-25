Tragedia nel Mantovano | due 25enni travolti da un furgone mentre vanno al lavoro in bici
Due 25enni sono morti questa mattina alle 5 in un incidente a Roncoferraro, nel Mantovano. I due erano in bicicletta e sono stati travolti da un furgone in via Alessandro Volta. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi. Le vittime sono decedute sul luogo dell’incidente. Non ci sono altri mezzi coinvolti. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di ricostruzione.
Due giovani di 25 anni sono morti questa mattina poco dopo le 5 in un tragico incidente stradale avvenuto in via Alessandro Volta a Roncoferraro, nel Mantovano. I due stavano raggiungendo il posto di lavoro, un allevamento della zona, viaggiando sulla stessa bicicletta quando sono stati investiti da un furgone Fiat Ducato. L’impatto all’alba Secondo le prime informazioni, l’impatto è stato violentissimo. Dopo avere travolto la bicicletta, il furgone è finito fuori strada ribaltandosi in un fossato ai margini della carreggiata. Per i due 25enni non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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