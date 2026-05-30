Nella serata di ieri sulla strada statale Pontina, un uomo è stato investito e ucciso da un'auto che non si è fermata. L’investitore ha proseguito la corsa senza prestare soccorso ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. La vittima è deceduta sul luogo dell’incidente. Le autorità stanno cercando di identificare e rintracciare il conducente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella serata di ieri sulla strada statale Pontina, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto da un veicolo che non si è fermato a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, al chilometro 101.200, all’altezza del bivio per Migliara 58, nel territorio di Terracina. La vittima deceduta sul colpo. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di nazionalità indiana, morto sul colpo a causa del violento impatto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini sull’auto in fuga. Il conducente del mezzo coinvolto si è allontanato senza prestare soccorso ed è attualmente ricercato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia lungo la Pontina: 58 investito ed ucciso. L’investitore non ha prestato soccorso. E’ ricercato

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