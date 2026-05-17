Lusciano tragedia in viale della Libertà | Gennaro Massa investito e ucciso mentre attraversava la strada
Nella serata di ieri, una persona è deceduta a Lusciano, lungo viale della Libertà, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La vittima ha riportato ferite gravi ed è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi.
Tragica serata a Lusciano, in viale della Libertà, dove nella serata di ieri Gennaro Massa ha perso la vita dopo essere stato investito da un veicolo mentre attraversava la strada. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e degli agenti del Commissariato di Aversa, giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Aversa, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili. La vittima, giovane padre di famiglia, lascia la moglie e i figli piccoli. L’incidente si è verificato all’incrocio nei pressi del Bar Boschetto, lungo viale della Libertà. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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