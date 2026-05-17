Lusciano tragedia in viale della Libertà | Gennaro Massa investito e ucciso mentre attraversava la strada

Nella serata di ieri, una persona è deceduta a Lusciano, lungo viale della Libertà, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. La vittima ha riportato ferite gravi ed è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e i rilievi.

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