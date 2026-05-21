tragedia in italia investito e ucciso in autostrada

Un uomo è rimasto vittima di un incidente mortale in autostrada questa mattina. Secondo quanto riporta la polizia stradale, l’incidente si è verificato durante le prime ore del giorno, senza che ci siano indicazioni di condizioni climatiche avverse o comportamenti scorretti alla guida. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante gli sforzi, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto. La dinamica dell’incidente e le eventuali cause sono ancora in fase di accertamento.

Il mattino era cominciato come tanti altri, scandito dai gesti consueti di chi si sveglia presto per guadagnarsi da vivere con il sudore della propria fronte. Indossati i vestiti da lavoro e gli indumenti ad alta visibilità, l’uomo si era preparato ad affrontare una nuova giornata di fatica, dedicandosi alla cura e alla manutenzione di quegli spazi verdi che costeggiano le grandi vie di comunicazione. Tra il rumore di fondo dei motori e lo spostamento d’aria continuo dei mezzi in viaggio, l’operaio stava svolgendo le sue mansioni quotidiane con la solita cura, ignaro del fatto che il destino stesse per presentargli un conto tragico e definitivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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