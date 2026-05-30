All'alba a Capaccio Paestum, due motociclisti sono morti in un incidente lungo via Poseidonia, in località Laura. I due, un uomo di 27 anni e uno di 39, residenti a Castellabate, viaggiavano insieme su una moto di grossa cilindrata. Lo schianto contro un muro ha provocato il loro decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa per i rilievi.

L’incidente è avvenuto lungo via Poseidonia, in località Laura, a Capaccio Paestum. Le vittime, un 27enne e un 39enne residenti a Castellabate, viaggiavano a bordo della stessa moto di grossa cilindrata. Drammatico incidente stradale all’alba di oggi a Capaccio Paestum, nel Salernitano, dove due uomini hanno perso la vita dopo un violento schianto in moto. Il sinistro si è verificato lungo via Poseidonia, nella località Laura. Per cause ancora in fase di accertamento, una motocicletta di grossa cilindrata con a bordo due persone è finita contro il muro di recinzione di una villetta. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo ai due motociclisti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Tragedia all’alba a Capaccio Paestum: due motociclisti muoiono nello schianto contro un muro

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