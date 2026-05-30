Nelle prime ore del mattino, lungo il litorale di Capaccio Paestum, uno scooter Honda SH si è schiantato contro un muro. A bordo c'erano due giovani di Castellabate, entrambi deceduti sul colpo. L'incidente si è verificato durante un viaggio in motorino, senza altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per i due uomini non c'è stato nulla da fare.

Drammatico incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo il litorale di Capaccio Paestum, dove due uomini hanno perso la vita mentre viaggiavano in sella ad uno scooter Honda sh. Si tratta di un 27enne di Castellabate, Osvaldo Di Giaimo, e un 39enne, Cristian Ventura., originario di Catania ma residente anch'egli nel comune cilentano. La tragedia si è verificata in via Poseidonia, in località Laura. Per cause in corso di accertamento, il mezzo sul quale viaggiavano le due vittime è finito contro il muro di recinzione di un'abitazione privata. L'impatto è stato violentissimo e i due centauri sono stati sbalzati sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incidente a Capaccio Paestum, schianto in motorino contro un muro: morti due giovani di Castellabate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Capaccio Paestum lutto cittadino domani per i fidanzati morti in incidenteA Capaccio Paestum si svolgeranno domani i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i giovani fidanzati deceduti in un incidente avvenuto a...

A Capaccio Paestum lutto cittadino domani per i fidanzati morti in un tragico incidenteA Capaccio Paestum domani si terranno i funerali di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due giovani fidanzati deceduti in un incidente a...

Temi più discussi: Incidente a Capaccio Paestum, schianto in motorino contro un muro: morti due giovani di Castellabate; Incidente a Montecorice, quattro indagati: disposta perizia sulla morte dei due fidanzati; Quattro indagati per la morte di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, fidanzati deceduti in un incidente a Montecorice; Tragedia di Montecorice: 4 indagati per la morte di Michele Pirozzi e Maria Magliocco.

Capaccio Paestum, ambulanza con targa clonata scoperta dalla Polizia MunicipaleIl mezzo di soccorso circolava con una targa duplicata appartenente a un’altra ambulanza. Scattano sequestro e denuncia. Importante operazione di ... zon.it

Capaccio Paestum, incidente a Sorvella: automobilista positivo all’etilometro denunciato dalla Polizia municipaleIncidente nella serata di domenica a Capaccio Paestum, in località Sorvella. Un 42enne di Agropoli è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti: ritirata la patente e sequestrato ... infocilento.it