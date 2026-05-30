Due uomini sono morti in un incidente a Capaccio Paestum, dove uno scooter Honda Sh si è schiantato contro un muro. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino lungo il litorale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’impatto o sulle condizioni dei coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo per i due uomini non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.

Drammatico incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo il litorale di Capaccio Paestum, dove due uomini hanno perso la vita mentre viaggiavano in sella ad uno scooter Honda sh. Si tratta di un 27enne di Castellabate, Osvaldo Di Giaimo, e un 39enne, Cristian Ventura., originario di Catania ma residente anch'egli nel comune cilentano. La tragedia si è verificata in via Poseidonia, in località Laura. Per cause in corso di accertamento, il mezzo sul quale viaggiavano le due vittime è finito contro il muro di recinzione di un'abitazione privata. L'impatto è stato violentissimo e i due centauri sono stati sbalzati sull'asfalto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incidente a Capaccio Paestum, schianto in motorino contro un muro: due morti a Castellabate

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