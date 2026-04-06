vicenza 21enne scivola nel torrente astico e muore annegato

A Vicenza, un ragazzo di 21 anni è morto annegato dopo essere scivolato nel torrente Astico. Secondo quanto riferito, il giovane stava camminando su alcune rocce quando ha perso l’equilibrio e è finito in acqua. I soccorritori sono intervenuti prontamente, ma non sono riusciti a salvarlo. La vittima è stata recuperata senza vita dal letto del torrente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un 21enne della provincia di Padova è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 6 aprile in contrada Pria, frequentata nelle ultime da molte persone per il pic-nic di Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su alcune rocce che si trovano lungo il corso d'acqua, che in quel punto è tumultuoso. Il 21enne sarebbe poi caduto in acqua, venendo risucchiato dalla corrente. Inutili i soccorsi portati dai vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori e il Suem 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Cade nel torrente il giorno di Pasquetta, muore 21enneTragedia nella contrada Pria, affollata per il pic nic: il giovane, della provincia di Padova, è stato trascinato dalla corrente.

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Giovane scivola nel torrente Astico e muore annegato. Il dramma nel tardo pomeriggio ad Arsiero, in provincia di Vicenza. facebook