Un ragazzo di 14 anni è morto nel torrente Crostolo a Rivalta di Reggio Emilia. Dopo essere scomparso nel corso di un tuffo, il suo corpo è stato recuperato senza vita dalle acque. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile rianimarlo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La procura ha disposto l’autopsia.

È stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo, a Rivalta di Reggio Emilia, il corpo di un ragazzo di 14 anni che si era tuffato e non era più riemerso. Il ragazzo era con un gruppo di amici Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme a un gruppetto di amici. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si tuffa e non riemerge, morto un 14enne in un torrente a Rivalta di Reggio Emilia

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